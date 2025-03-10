В Москве спасли мужчину, провалившегося под лед

В районе Покровское-Стрешнево в российской столице из Москвы-реки спасли мужчину, который провалился под лед. Об этом в беседе с 360.ru рассказал источник в экстренных службах.

© Московский Комсомолец

Отмечается, что россиянин оказался в воде в районе устья реки Сходня. Его заметила местная жительница, которая и вызвала спасателей. На данный момент неизвестно, в каком состоянии сейчас находится пострадавший.

Ранее сообщалось о том, что в Химках под лед провалилась 14-летняя школьница на канале имени Москвы около парка Толстого. Спасти несовершеннолетнюю не удалось. Сама она жила на другом конце города, но оказалась в том месте не случайно.