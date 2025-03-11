СК начал проверку после смерти мужчины, попавшего под поезд на станции «Голутвин»

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после смерти мужчины, который попал под грузовой поезд на станции «Голутвин» Рязанского направления Московской железной дороги в Московской области.

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Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— В Московском следственном отделе на воздушном и водном транспорте проводится проверка по факту гибели мужчины, попавшего под грузовой поезд на станции «Голутвин» Рязанского направления Московской железной дороги в Московской области, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Также силовики устанавливают обстоятельства смерти мужчины на станции «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги. Предварительно, оба ЧП произошли из-за того, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

Ранее сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку после того, как поезд сбил подростка 2009 года рождения на платформе 116-го километра Савеловского направления Московской железной дороги. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.