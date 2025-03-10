В Твери трое мужчин арестованы по обвинению в заказном убийстве в 2009 году

Тверские следователи предъявили обвинение в убийстве по найму, совершенном в 2009 году, троим мужчинам.

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Прокуратура Тверской области сообщила, что суд заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в совершении убийства на автодороге Москва-Балтия 24 апреля 2009 года. Это два жителя города Великие Луки и житель Санкт-Петербурга.

В 2009 году в автомобиле Mercedes были расстреляны из автоматов двое мужчин. Погибли предприниматель и его охранник. Третий человек, находившийся в машине, получил касательное ранение спины.

По данным следствия, убийство носило заказной характер. Обвиняемые, которые действовали по найму, в масках и камуфляжных костюмах, двигаясь в автомобиле ВАЗ, расстреляли из автоматов ехавший в попутном направлении Mercedes.

Как отметили в региональном управлении Следственного комитета, причастность задержанных к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, допрошенных в ходе следствия, результатами оперативно-розыскных мероприятий, а также иными доказательствами по уголовному делу в их совокупности.

Расследование уголовного дела продолжается.