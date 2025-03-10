Студентка-химик подожгла ресторан по указанию мошенников

В Тюмени 21-летняя девушка устроила поджог в ресторане, свой проступок она объяснила тем, что действовала по указанию мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «УРАЛИТИ» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

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Инцидент произошел в одном из заведений областного центра. Согласно материалам с камеры, девушка пришла в ресторан и некоторое время сидела за столиком, затем она подошла к креслу напротив и с помощью бумаги, зажигательной смеси и спичек развела на нем огонь и поспешно скрылась.

После заявления владельца точки питания в МВД нарушительницу задержали по горячим следам. Девушка, как рассказали правоохранители, учится в «одном из ведущих вузов областного центра» на химика. По словам поджигательницы, с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они заявили, что мошенники пытаются взять на нее кредит. Далее ей предложили самой взять заем на 112 тысяч рублей и перевести средства на «безопасный» счет. Когда девушка все сделала, ей вновь поступил звонок, в этот раз от лжесиловика: он утверждал, что переведенные студенткой средства пошли на финансирование иностранного государства. Чтобы «искупить вину», ей предложили принять участие в изобличении агентов другой страны. Для этого девушка должна была устроить поджог, что она и сделала.

Нарушительницу задержали при попытке покинуть город.