Адвокат Митрошиной рассказал, сколько налогов заплатила блогерша

Блогер Александра Митрошина заплатила 666 млн рублей налогов в период с 2023 года по 2025 год. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом заявил ее адвокат на судебном заседании.

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По словам представителя, для уплаты налогов блогер продала всю свою недвижимость в России. Сейчас у нее есть лишь родительская квартира в Петрозаводске — там Митрошина до сих пор прописана.

Отметим, что суд рассматривает ходатайство следствия о заключении Митрошиной под стражу, прокуратура просила избрать ей домашний арест.

При этом, как сообщает РЕН ТВ, Митрошина в ходе судебного заседания заявила о том, что признает свои ошибки. Обвиняемая указала на незнание того, что покупка квартиры является легализацией денег.

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Напомним, что 7 марта в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она была задержана в аэропорту Сочи. По предварительной информации следствия, с апреля 2020 по май 2022 года она использовала нелегальную схему ухода от налогов и не уплатила в бюджет 127 млн рублей. Кроме того, более 60 млн рублей блогер легализовала с помощью покупки недвижимости в Москве.