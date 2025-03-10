Мать убитого «мальчика в чемодане» из Перми требуют приговорить к 19 годам колонии

В краевом суде во время прений по резонансному уголовному дело в отношении Ирины Шатовой прокурор региона Павел Бухтояров запросил для обвиняемой 19 лет колонии общего режима. Помимо этого, в надзорном ведомстве настаивают еще на одном годе ограничения свободы.

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«Гособвинитель также сообщил, что у Шатовой – смешанное расстройство личности, но она руководила своими действиями», – пишет 59.ru.

Напомним, рассмотрение дела Шатовой, обвиняемой в жестоком убийстве своего сына, тело которого она оставила в чемодане на мусорке, началось в Пермском краевом суде 18 февраля. Сторону обвинения представляет лично прокурор края Павел Бухтояров и старший прокурор отдела гособвинителей Светлана Плотникова.

О том, как проходило первое заседание, можно почитать в материале «ФедералПресс» «Был привязан к матери»: родные Шатовой рассказали о причинах жестокого убийства ребенка в Перми.