Россиянки до смерти забили мужчину из-за попытки знакомства

Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе Козельске (Калужская область) три женщины до смерти забили мужчину.

Как уточняет канал, что 47-летний мужчина в ночь на 9 марта отдыха в кафе-клубе «Майами». По словам очевидцев, ночью мужчина попытался познакомиться с одной из посетительниц кафе. Женщина ответила ему отказом.

«После этого женщина позвонила своей 18-летней дочке, сказала, что мужчина ее якобы ударил, и попросила приехать на «разборки». В кафе девушка приехала вместе с подругой», - отметило издание.

Они попросили мужчину выйти с ними на улицу. Там они повалили мужчину на землю и нанесли большое количество ударов ногами по телу и голове.

«Подруга дочери прыгала на голове мужчины, даже когда он потерял сознание. Другие пытались оттащить двух подружек и женщину, но они проявляли агрессию и по отношению к ним», - отмечает канал, ссылаясь на очевидцев драки.

В результате пострадавший впал в кому. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ему жизнь. Осмотр показал, что мужчина скончался от множественных ударов по голове. Нападавших задержали сотрудники полиции, допросили и пока отпустили, поскольку еще нет точной причины смерти.