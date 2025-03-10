У Смольного собора в Петербурге произошла стрельба

Правоохранители в Северной столице задержали двоих мужчин. Полицейские уточнили, что нарушителям 28 и 29 лет, они безработные жители Мурино.

«У старшего… отобрали пневматический пистолет. Кроме того, был изъят один магазин и стальные сферические пули», – пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Мужчин пробили по базе данных Росгвардии. Выяснилось, что они не являются владельцами изъятого оружия, уточняет издание «Мойка78». Оба молодых человека могут стать фигурантами уголовного дела.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что подозреваемого в стрельбе на Кронверкском проспекте в Петербурге нашли мертвым.