Пара петербуржцев попалась на краже цветов с кладбища на 8 Марта

Пара из Санкт-Петербурга решила подзаработать перед 8 марта — злоумышленники украли цветы от монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурга и собирались их продать. Об этом сообщает 78.ru.

Цветы к монументу накануне возложила делегация из Мьянмы. Их пропажу заметил охранник кладбища, который вызвал на место полицейских. Прибывшие на место правоохранители задержали 39-летнего мужчину и его 27-летнюю знакомую — в момент поимки они грузили 12 букетов в машину.

Как сообщает «Подъем», в управлении МВД по региону рассказали, что подельники в дальнейшем собирались продать цветы. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.