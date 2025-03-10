Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, объяснил в беседе с RT, что может грозить задержанному блогеру Александре Митрошиной.

«У неё было в своё время выявлено уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма была там более 120 млн рублей. Значит, было совершено налоговое преступление. Митрошина погасила сумму недоимки полностью, что явилось основанием, скорее всего, для освобождения её от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса, где достаточно большие штрафы и наказание лишения свободы до трёх лет», — отметил юрист.

Он также подчеркнул, что блогер применяла схемы, чтобы в полном объёме не уплачивать налоги.

«Что это за схемы? Это использование цепочек ИП, это дробление бизнеса на разные части, это увод платежей в иные юрисдикции: Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и так далее. Все эти схемы есть. Это уход в крипту, когда через криптокошельки всё пытаются легализовать... Это тяжкое преступление, в особо крупном размере. Наказание до 7 лет лишения свободы», — объяснил Соловьёв.

Он добавил, что из-за того, что Митрошина была объявлена в розыск, а не явилась сама, в её отношении могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Это достаточно серьёзное преступление, поэтому здесь, конечно, для неё важно положительное постпреступное поведение. Рассказ следствию о всех тех людях, которые ей помогали легализовывать незаконно полученные средства. Только это ей может в определённой степени помочь», — заключил собеседник RT.

Ранее в Следственном комитете Москвы заявили, что блогера Александру Митрошину проверяют на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики.

Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае. На следующий день ей предъявили обвинение и она признала вину в полном объёме.