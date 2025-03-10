Школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками

В городе Лысьва Пермского края девятиклассник собирался поджечь кабинет с одноклассниками. Как сообщает Telegram-канал, ученик пронес в школу коктейли Молотова, однако в последний момент передумал и заплакал.

Инцидент произошел в местном лицее. С 28 февраля школьник находился на больничном, а 6 марта пришел в образовательное учреждение с тяжелым портфелем. Он прошел пункт охраны и направился в туалет, где переоделся в спортивный костюм, надел балаклаву и достал из рюкзака зажигательную смесь.

Странное поведение ученика заметили старшеклассники, которые обратились к социальному педагогу. Вместе они поспешили к пульту видеонаблюдения, где увидели, как школьник подошел к кабинету со своим классом, однако в последний момент отошел от двери. После этого мальчик спустился на первый этаж и заплакал.

Педагог забрал мальчика в кабинет, поговорил с ним и выяснил, что он хотел поджечь кабинет, однако испугался и передумал. В школу приехала полиция и другие службы. Парня допросили и отправили в больницу для проверки психического здоровья.

Отмечается, что кроме трех коктейлей Молотова в рюкзаке молодого человека нашли три баллончика, икону, два складных ножа, зажигалку, две игрушечные машинки и ноутбук. По словам родственников, мальчик никогда не жаловался на травлю со стороны одноклассников и хорошо учился.