Школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками

В Пермском крае девятиклассник пытался поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и расплакался. Инцидент произошел в лицее города Лысьвы 6 марта. Об этом сообщает Baza.

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Подросток, находившийся на больничном с 28 февраля, пришел в школу с тяжелым рюкзаком, прошел охрану и переоделся в туалете в спортивный костюм и балаклаву. В этот момент его заметил одиннадцатиклассник, который сообщил о странном поведении социальному педагогу.

Педагог вместе с учеником проверил камеры наблюдения и увидел, как подросток подошел к кабинету с классом, но остановился, затем спустился вниз и заплакал. Учитель отвел его в кабинет и выяснил, что тот собирался устроить поджог, но передумал. В школу вызвали полицию и экстренные службы.

При обыске рюкзака нашли несколько баллончиков, коктейли Молотова, складные ножи, зажигалку, икону, ноутбук и игрушечные машинки. Подростка доставили в больницу для проверки психического состояния. По словам родственников, у школьника не было проблем с учебой и конфликтов с одноклассниками. Причины его поступка выясняют специалисты, передает Telegram-канал.

В Екатеринбурге школьник все же решился на преступление: он ударил ножом сверстника в область лопатки. Пострадавшего парня госпитализировали. Предварительно, конфликт возник из-за оскорбления матери одного из участников конфликта.