Появились подробности по делу блогера Митрошиной

Следствие намерено сегодня обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщило в своем Telegram-канале столичное управление СК России.

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Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. 7 марта стало известно, что против Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она была задержана в аэропорту Сочи. Следствие считает, что блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей и легализовала часть денег с помощью покупки недвижимости в Москве.

По данным ведомства, с Митрошиной был проведен ряд следственных действий и в ходе допроса она признала свою вину.

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«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы», - говорится в сообщении.

В Следственном комитете России также уточнили, что блогеру было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Она также «проверяется на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики». Митрошиной уже грозит до 7 лет лишения свободы.