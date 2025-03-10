Пожар охватил 1500 квадратных метров склада в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске пожарные продолжают борьбу с крупным возгоранием на складе на улице Молодогвардейская, огонь охватил 1500 квадратных метров.

Потребовалось привлечение дополнительных сил и объявление повышенного ранга вызова – пожар №2, сообщает РИА «Новости».

Сигнал о возгорании поступил в 08.14 по местному времени (7.14 мск). По указанному адресу на улице Молодогвардейская, 26, пожарные обнаружили сильное горение в складском помещении.

В результате происшествия ни погибших, ни пострадавших нет.

На данный момент сотрудники МЧС продолжают работать на месте, в то время как причины возгорания и возможный ущерб еще предстоит выяснить.

До этого сообщалось, что в Кропоткине Краснодарского края произошел крупный пожар в здании кафе и гостиницы.