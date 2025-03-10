Появились кадры возникшего после взрыва пожара на агрокомплексе под Москвой

В сети появились кадры мощного пожара, который возник после взрыва на агрокомплексе в Московской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На одних слышен звук взрыва, на других показан мощный пожар на объекте, дым и свет от которого озаряет все ночное небо. Судя по кадрам, пожар активно разгорается.

Взрыв, как рассказали очевидцы, произошел в районе деревни Высоково. Местные жители уверены, что в агрокомплексе взорвался газ. Возгорание уже локализовали, его площадь составила 1050 квадратных метров.

О пожаре в агрокомплексе Московской области стало известно в ночь на понедельник, 10 марта. Жертвами пожара, предварительно, стали четыре человека — их нашли при разборе конструкции загоревшегося здания.