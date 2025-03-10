Мошенники похищают деньги, обещая вывод средств с Пушкинской карты

Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о мошенниках, которые обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с Пушкинской карты.

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Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, мошенники предлагают подросткам инструкции по выводу средств с Пушкинской карты "за небольшую плату", однако это является обманом. В ведомстве отметили, что такие способы не работают, а попытка "обналичить" карту может быть квалифицирована как мошенничество.

В МВД напомнили, что средства на Пушкинской карте предназначены исключительно для оплаты билетов в театры, музеи, кино и на концерты, а перепродажа карты или билетов запрещена. Также в ведомстве отметили, что мошенники часто взламывают аккаунты в социальных сетях и от имени владельца просят друзей перевести деньги или сообщить личные данные. Как указали в МВЛ, виртуальная дружба также может быть опасной.

Так, мошенники в играх могут притворяться интересными собеседниками, чтобы завоевать доверие подростков и получить личную информацию, такую как Ф.И.О. или данные банковских карт. В середине февраля заместителя главы МВД России Андрея Храпова заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах", что ущерб от IT-преступлений в 2024 году вырос на 36% по сравнению с 2023 годом и составил 200 млрд рублей против 147 млрд рублей. Также в МВД России отметили увеличение числа детей среди пострадавших от кибермошенничества.

По данным "Известий", в 2024 году наиболее распространенной схемой против детей стала кража денег с помощью мобильных игр, фанатов которых злоумышленники обманным путем убеждали переводить средства со счетов родителей. Также в числе пяти наиболее популярных схем обмана были фейковые инвестиции, предоставление поддельных ответов на экзамены и продажа товаров через мошеннические сайты.