В Норвежском море произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Норвежском море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, землетрясение было зафиксировано в 05:33 мск. Эпицентр находился примерно в 8,5 км севернее острова Ян-Майен (Норвегия). В Алтае-Саянского филиале отметили, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное". 8 марта в районе армянского города Спитак после землетрясения произошли 45 афтершоков. Сотрудники экстренных служб Армении получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри.

В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра. В 1988 году в Армении произошло Спитакское или Ленинаканское землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики и затронули около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интенсивность толчков достигла 10.