В Москве задержали устроившего стрельбу из пневматического пистолета
В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили о задержании мужчины, который, предположительно, устроил стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта с подростками.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Предварительно установлено, что 8 марта около дома по Боровскому проезду между мужчиной и несовершеннолетним, которые выгуливали своих собак, произошёл конфликт.
Предполагается, что в ходе ссоры мужчина произвёл несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате ЧП никто не пострадал.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции стрелявший был задержан и доставлен для разбирательства в ОМВД», — отметили в управлении.
Ранее сообщалось, что полиция задержала двух человек, которые стреляли из пневматического оружия по окнам техникума в Томске.