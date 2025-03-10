В Москве задержали устроившего стрельбу из пневматического пистолета

В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили о задержании мужчины, который, предположительно, устроил стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта с подростками.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Предварительно установлено, что 8 марта около дома по Боровскому проезду между мужчиной и несовершеннолетним, которые выгуливали своих собак, произошёл конфликт.

Предполагается, что в ходе ссоры мужчина произвёл несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате ЧП никто не пострадал.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции стрелявший был задержан и доставлен для разбирательства в ОМВД», — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух человек, которые стреляли из пневматического оружия по окнам техникума в Томске.