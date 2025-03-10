В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в агрокомплексе

Тепличный комплекс горит в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров, в результате пожара погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.

"В деревне Высоково Чеховского городского округа произошел пожар в тепличном комплексе. Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 квадратных метров", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что тела четверых погибших были обнаружены при разборе конструкций. К тушению пожара были привлечены 22 человека и 7 единиц техники.

Ранее спасатели эвакуировали девять человек из жилого дома на улице Вавилова, где произошло возгорание на площади в 20 "квадратов". Всех передали врачам. На месте были задействованы 39 специалистов МЧС и 10 единиц спецтехники. В результате пожар удалось потушить.

До этого пожар произошел в кафе на площади 800 квадратных метров в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. В здании обрушилась кровля. Спустя некоторое время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.