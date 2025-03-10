В российском городе раздались мощные взрывы

В Новокуйбышевске Самарской области прогремели мощный взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что взрыв раздался со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, предприятие попытались атаковать украинские беспилотники, один из них был сбит на подлете.

Уточняется, что в общей сложности прозвучало четыре громких звука. По словам местных жителей, в небе над городом были видны яркие вспышки.

Ранее жители Рязани сообщили о нескольких взрывах в районе нефтезавода. В городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).