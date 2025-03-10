Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Суд в Москве оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, Лебедеву назначили наказание в виде штрафа, однако в суде не уточнили его сумму. Сообщается, что соответствующая статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тыс. рублей для физлиц, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинений от Лебедева, который ранее высказался о своём отношении к ней.