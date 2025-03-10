Имущество «королевы марафонов» выставят на торги

Имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской будет выставлено на торги, вырученные средства пойдут на погашение долгов блогера. Список позиций публикует KP.RU.

Имущество «королевы марафонов» выставят на торги
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В списке указано более ста объектов, лишь восемь из которых зарегистрированы на саму Блиновскую, остальные — на ее супруга Алексея. Как отмечает юрист Ольга Гимадеева, поскольку при банкротстве учитывается совместное имущество, не имеет значения, на кого оформлена недвижимость.

На блогера записан земельный участок и жилой дом в Подмосковье, квартира на Серпуховском валу в Москве,два машиноместа на подземной парковке ЖК на Серпуховском валу, участок в Ялте, а также два автомобиля — Bentley Continental и Lamborgini Urus.

Муж Блиновской владеет тремя квартирами в российской столице, более чем 40 земельными участками и 15 жилыми домами, не считая различной техники, уточняет KP.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде блогер отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.

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Елена Блиновская
Московская Область
Москва