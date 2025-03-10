Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на 500 кв. м. в Кропоткине

Открытое горение в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае ликвидировано на площади 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Пожар произошел в городе Кропоткине. До этого огнеборцы локализовали возгорание на указанной выше площади.

На месте работают 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. 10 февраля в парке "Сокольники" на северо-востоке Москвы загорелась крыша одноэтажного здания кафе.

По данным СМИ, горел ресторан "Джи Джи Гриль". В МЧС России уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 32 специалиста и девять единиц техники. 1 февраля в Адыгее произошел пожар в сауне гостиничного комплекса. Сначала сотрудники заведения безуспешно пытались своими силами справиться с огнем, однако он быстро перекинулся с одного деревянного корпуса на второй. Людей из номеров "Даховской слободы" начали экстренно эвакуировать.