В США самолет упал на парковку, загорелись несколько автомобилей

Небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS. Инцидент произошел около 15:20 по местному времени (22:20 по московскому).

© Газета.ру

Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы. По данным местного телеканала WGAL, есть пострадавшие, однако в каком состоянии они находятся - пока неизвестно.

20 февраля стало известно, что в аризонском аэропорту Марана столкнулись два малогабаритных самолета. В правоохранительных органах города сообщили, что столкнувшиеся в воздухе самолеты были легкомоторными — это Cessna 172S и Lancair 360 MK II. На борту каждого из них находились только пилоты — они не выжили в столкновении.

12 февраля сообщалось, что американский военный самолет EA-18 G Growler упал в Тихий океан у побережья штата Калифорния. Инцидент произошел в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы Военно-морских сил США Норт-Айленд. Оба летчика катапультировались и после кратковременного пребывания в воде были спасены экипажем рыболовецкого судна.