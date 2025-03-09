У вологодского вице-губернатора и его подельника изъяли 50 млн рублей

Во время обысков у вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, который подозревается в получении крупной взятки, а также у главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова, правоохранители изъяли 50 миллионов рублей наличными. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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«При обыске у фигурантов уголовного дела были выявлены и изъяты денежные средства в размере 50 млн рублей наличными», – отметил источник, подчеркнув, что после этого обоим было официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

До этого в СК РФ сообщили, что Алексеев и Бочаров вымогали взятку в размере 100 млн рублей от компании, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов. 25 февраля чиновники были задержаны в Москве.

Днем позже Басманный суд Москвы заключил под стражу Алексеева до 24 апреля. Аналогичную меру пресечения судья избрал и в отношении Бочарова.