Лайнер вернулся в аэропорт из-за забитых туалетов

Лайнер Air India, следовавший из Чикаго в Дели, провел 10 часов в воздухе и вернулся в аэропорт вылета. Авиакомпания сослалась на «технические неполадки», однако источник сообщил, что самолету пришлось вернуться из-за забитых туалетов. Об этом информирует индийское агентство PTI.

Рейс выполнялся 6 марта самолетом Boeing 777-337 ER. Лайнер провел в воздухе более десяти часов, но затем вернулся в чикагский аэропорт.

Источник рассказал, что причиной стала проблема с туалетами. На самолетах Air India, рассчитанных на 340 пассажиров, имеется 10 санузлов. Однако в данном случае функционировал только один.

Представитель Air India, комментируя инцидент, заявил, что самолет вернулся в Чикаго из-за «технической проблемы».

«Посадка в Чикаго произошла в обычном режиме, пассажирам были предоставлены помещения для минимизации неудобств. Были приняты альтернативные меры для доставки пассажиров к месту назначения», — заявил представитель.

Он добавил, что пассажирам предложили полный возврат средств и бесплатное перебронирование.

Прошлой осенью похожий случай произошел на борту самолета American Airlines, следовавшего из Далласа в Сеул. Лайнер провел в небе девять часов, но так и не добрался до места назначения. Экипаж сообщил о проблемах с туалетами, а пилот попросил у пассажиров отвертку для ремонта.