Летевший из-за рубежа в Москву самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший из-за рубежа в Москву самолет российской авиакомпании Utair экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Ташкента пассажирским лайнером 7 марта. Экипаж доложил о больном пассажире на борту. По данным источника, пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром. Сигнал срочности и бедствия они не объявляли.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Саратова. Больному по прибытии потребовалась помощь медиков.

Ранее у самолета другой российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Инцидент произошел с летевшим из Ставрополя в Санкт-Петербург Boeing 737-800 7 марта.