В Барнауле загорелось здание рынка. Площадь пожара составила 1,1 тыс.кв. м. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, около 19:32 (15:32 мск) в административном здании на улице Целинной, в котором располагается рынок.

Первоначальная площадь возгорания составляла 500 кв. м, позже в ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили об увеличении площади до 1,1 тыс. «квадратов».

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в МЧС. Всего к тушению пожара привлечены 87 человек и 24 единицы спецтехники.

«Работаем по третьему рангу вызова. На данный момент создано пять боевых участков. Угроза распространения снята», — заметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Шнайдер.

Ранее сообщалось, что на рынке в Махачкале загорелись три одноэтажных ангара. Площадь пожара составила 400 кв. м.