В Алтайском крае в больнице Барнаула скончался Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко, пишет «КП—Барнаул» со ссылкой на источники. По некоторым данным, он пытался покончить с собой. В СУ Следственного комитета РФ по региону его смерть подтвердили.

Онищенко застрелили при выходе из кафе 4 марта. Позже появилась информация, что причиной преступления мог послужить конфликт с подчиненным из-за отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Подозреваемым в убийстве Онищенко стал Фенин, который был руководителем местного комитета по делам молодежи. По версии следствия, в главу Завьяловского района стреляли из охотничьего ружья. Было совершено минимум два выстрела. Правоохранители завели уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео убийства Онищенко. На представленных кадрах зафиксирован непосредственно момент преступления и то, как убийца скрывается с места происшествия.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя убийство Онищенко, заявил, что оно стало большой трагедией. По его словам, расследование этого преступления находится на особом контроле следственных и надзорных органов. Виновные в убийстве чиновника должны нести ответственность по закону и справедливости — как и в случае с любыми другими преступлениями в крае, подчеркнул Томенко.