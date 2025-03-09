Задержанного за мат мужчину обвинили в госизмене

Следователи выдвинули обвинения в государственной измене против мужчины, который был задержан за мелкое хулиганство. Об этом сообщается в судебных документах.

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— Афимин В. В., находясь в общественном месте во дворе жилого дома в Москве, выражался нецензурной бранью, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — передает содержание документов ТАСС.

Мужчину задержали сотрудники полиции. В суде он признал свою вину, после чего ему назначили меру пресечения в виде 10 суток ареста. Позже обвиняемый еще дважды привлекался к ответственности за аналогичные проступки.

Во время отбывания очередного ареста против Афимина было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Подробности этого дела не раскрываются.

За несколько дней до этого в Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку. В отношении него следственным отделом УФСБ России по Ленинградскому военному округу возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.