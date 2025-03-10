В Таиланде задержали россиянина за работу без разрешения

Полиция предъявила ему обвинения в ведении трудовой деятельности без патента и в употреблении наркотиков. 27-летнего мужчину задержали 9 марта на курортном острове Пханган.

Россиянин работал в магазине, реализующем продукты из конопли. Отдыхающие пожаловались в полицию на его странное поведение: он показывал фотографии, на которых был запечатлён в полицейском тактическом жилете и с винтовкой в руках.

В ходе обыска магазина полицейские обнаружили пневматическую винтовку, наручники, бронежилет и кокаин. Россиянин признался правоохранителям, что работал в обмен на бесплатное проживание, получая также процент с реализованной продукции в качестве зарплаты.

Если суд признает его виновным, задержанному грозит штраф в размере 20 тыс. батов (около 600 долларов) за хранение наркотиков или год тюремного заключения.