В Красноярском крае женщина устроила стрельбу в больнице 8 марта

В Минусинске Красноярского края нетрезвая женщина устроила стрельбу в больнице. Никто не пострадал, пишет «Комсомольская правда.Красноярск».

Инцидент произошел утром 8 марта в одной из городских клиник. В дежурную часть полиции поступил звонок от ее сотрудника.

Заявитель рассказал, что посетительница в приемном покое ведет себя агрессивно и «размахивает предметом, похожим на пистолет», выражает сомнения в профессиональной пригодности медиков: «Вы все плохо работаете, если мой друг умрет, вам тоже не поздоровится».

Выяснилось, что 43-летняя горожанка вместе с сожителем привезла в клинику общего знакомого, устроила дебош. Сожитель пытался ее урезонить, вывел на улицу, попытался отобрать пневматический пистолет. Женщина сопротивлялась, произвела несколько выстрелов.

Полицейские прибыли на место ЧП, задержали нарушительницу, изъяли и направили на экспертизу оружие.

Уголовное дело заведено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.