Бывший муж страшно расправился с женщиной на почве ревности

В 2022 году в Волоколамске развернулась кровавая история. Женщину-бухгалтера разыскивали по всему городу и области, однако, живой обнаружить ее не удалось. Полную историю рассказывает KP.RU.

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Что случилось

Ольга Розова, которой на момент исчезновения было 34 года, пропала совершенно внезапно. Ее родные начали волноваться к вечеру, когда женщина не пришла с работы, что было очень странно. Дети начали звонить подруге матери, женщина на другом конце провода начала обзванивать коллег, подняв на уши всех знакомых. Как выяснилось, Ольга ушла с работы в пятом часу вечера и больше никто ее не видел.

Сестра Ольги обратилась в полицию. Начался большой опрос, в ходе которого выяснилось, что коллега Ольги ехала по той же трассе чуть позже и видела машину женщины.

Следователи позже обнаружили авто Ольги около деревни Сурово. Внутри автомобиля никого не было, да и машина не выглядела поврежденной. Первой версией полиции было похищение, когда Ольга пыталась поймать машину из-за того, что ее собственная внезапно заглохла на дороге.

Коллеги отмечали, что Ольга было очень привлекательной женщиной, по характеру была отзывчивой и всегда пыталась всем помочь. Никто не уличал ее в сомнительных связях. В день пропажи Ольга вышла первый раз после больничного.

Бойфренду Ольги пришло сообщение, в котором к нему обратились похитители женщины. От мужчины просили два миллиона рублей и дали парню сутки на сбор средств.

Похищение все же имело место

В ходе расследования выяснилось, что Ольгу украли прямо на трассе. Также стало известно, что Ольга находилась в процессе развода с Романом Розовым. Мужчину сразу же задержали. Его подозревают не просто в похищении, но изнасиловании и убийстве Ольги.

По данным следствия, Роман подкараулил Ольгу после работы и поехал вслед за ней на своем авто. В ходе преследования он потребовал от Ольги выйти из машины, затем затащил ее внутрь своего авто и увез в хозяйственное помещение.

Там мужчина надругался над Ольгой, после чего задушил, так как боялся, что женщина обратится в полицию.

Как выяснили в органах, мужчина не хотел развода и всеми силами пытался не допустить, чтобы бывшая супруга строила новую жизнь с другим мужчиной.

Кстати, сообщение он отправил бойфренду Ольги, чтобы запутать следствие и намеренно допустил в нем столько орфографических ошибок.

Мужчина дал признательные показания и показал, где хранил тело Ольги после убийства. Следователям признался, что совершил преступление на почве личных неприязненных отношений.