Четверо подростков провалились под лед на Финском заливе в Петербурге

В Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних, подростки смогли сами выбраться из ледяной воды. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел на Финском заливе около «Газпром Арены», четверо подростков вышли на тонкий лед и оказались в воде. Несовершеннолетние смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей.

По данным «Фонтанки», мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

До этого сообщалось, что в Самарской области легковой автомобиль с двумя детьми наполовину ушел под лед. Несовершеннолетние пассажиры и водитель машины травм не получили. На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали людей из салона автомобиля.