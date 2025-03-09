Российские школьницы воткнули третьекласснику вилку в затылок

В Санкт-Петербурге девочка воткнула третьекласснику вилку в затылок. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома в Юнтолово.

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О случившемся заявила в полицию 8 марта мама пострадавшего. Женщина рассказала, что ее 10-летний сын был на празднике во дворе дома и качался на качелях. К школьнику подошли две ровесницы. Далее одна из девочек воткнула в затылок ребенку предмет, похожий на вилку, рассказали очевидцы Фонтанке.

После обе девочки скрылись через парадную дома на Гладышевском проспекте.

Ребенка осмотрят врачи. Мама мальчика отказалась от госпитализации сына. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Луховицах врачи спасли мужчину с застрявшей в кишечнике рыбьей костью. Мужчина обратился за медпомощью с жалобами на покалывание в области подреберья, которое доставляло ему нестерпимую боль.