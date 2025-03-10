Следствие попросило отправить блогершу Митрошину в СИЗО

Следствие просит отправить в СИЗО блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Мушаилова.

© Столичный СК/Telegram

Защита блогерши просила суд ограничиться домашним арестом. Судья примет решение об избрании меры в ближайшее время.

По версии следствия, Митрошина организовала схему уклонения от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей, направляя средства через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Краснодарском крае, после чего ее доставили в Москву для проведения допросов.

Позже адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Защитник отметил, что девушка не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.