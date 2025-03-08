В Петербурге задержали двоих мужчин, избивших и похитивших подростка

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, которые избили и похитили 16-летнего подростка.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства, инцидент произошёл вечером 6 марта.

Отмечается, что злоумышленники, угрожая подростку расправой, требовали за его освобождение 300 тыс. рублей. Забрав у отца потерпевшего денежные средства, они скрылись. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых — 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми», — отметила Волк.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали семерых членов банды, занимавшейся похищением людей.