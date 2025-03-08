Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у берегов Японии

Землетрясение произошло в субботу, 8 марта, неподалёку от японских островов Рюкю. Его магнитуда составила 5,7.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 321 км к югу от города Кагосима, население которого составляет порядка 555 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 22 км.

В Японии ждут мощного землетрясения

Ранее сообщалось о землетрясении в Армении, магнитуда которого составила 6—7. Оно произошло в шести километрах от города Спитак Лорийской области.