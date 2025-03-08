В Махачкале на рынке загорелись три ангара
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожар охватил три ангара на рынке в Махачкале, сообщает МЧС РФ.
"На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание", - говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале МЧС РФ сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение.
"Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожар тушат 43 человека и 13 единиц техники.
В новость внесены изменения (23:30 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.