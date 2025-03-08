В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на вылеты и прилёты гражданских воздушных судов.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».
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Ограничения вступили в силу в 22:05 мск.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в публикации.
Сегодня утром временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля.