В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на вылеты и прилёты гражданских воздушных судов.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

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Ограничения вступили в силу в 22:05 мск.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в публикации.

Сегодня утром временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля.