Бастрыкин взял на контроль ЧП в цирке

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ожидает доклад об обстоятельствах происшествия в цирке в Самарской области. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

© СК РФ

СКР сделал заявление о том, что расследование обрушения конструкций передвижного цирка, в результате которого пострадали люди, находится на особом контроле.

«СК по Самарской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обрушении трибуны цирка в российском городе составило не менее восьми человек.