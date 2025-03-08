Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег

Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение, она признала вину в отмывании средств. В понедельник обвиняемой изберут меру пресечения в суде. Об этом сообщает официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

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В субботу столичное управление СКР распространило сообщение о том, что блогер Александра Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Москвы.

Она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, с ней проводят следственные действия.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — заявили в СКР.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Митрошиной меры пресечения.

Митрошина была задержана за неуплату налогов, в ее деле не нашли смягчающих обстоятельств.