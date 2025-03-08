Блогера Митрошину поместят в изолятор

Блогер Саша Митрошина, которую подозревают в отмывании денег, вышла из отдела Следственного комитета после допроса. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Как сообщает издание, девушку доставят в изолятор временного содержания. Митрошина рассказала следователям, что весь свой доход направляла на оплату штрафов и пени. Известно, что меру пресечения блогеру изберут 10 марта.

Блогер Саша Митрошина попала под задержание за легализацию 127 млн рублей

Ранее стало известно, что финансовые дела задержанной звезды интернета Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров.