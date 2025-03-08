В Грузии снова произошло землетрясение

В Грузии 8 марта, как информирует Национальный центр сейсмического мониторинга, произошло еще одно землетрясение, на сей раз магнитудой 4,0.

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Эпицентр землетрясения, как уточняется, находился в северо-восточной части страны - в 31 км от н. п. Тианети у села Уканпшави.

Сегодня сообщалось также о произошедшем землетрясении около грузино-армянской границы магнитудой 5,1.

Кроме того, сообщалось и о землетрясении на севере Армении – в 6 км к северо-востоку от города Спитак.