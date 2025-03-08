Таксист спас женщину от преследователя и оказался в минусе на 30 тысяч рублей

В Екатеринбурге таксист спас пассажирку от преследовавшего ее мужчины и оказался в минусе на 30 тысяч рублей. Об этом пишет E1.ru.

Как рассказал водитель, в феврале он получил заказ от двоих мужчин на поездку с улицы Уктусская на улицу Белинского. Прибыв на место назначения, они попросили подождать.

«Вижу, бежит к нам девушка, а за ней мужчина. Мои пассажиры открывают двери и кричат, чтобы та бежала к ним. Она запрыгивает, меня просят срочно ехать, так как мужчина, который за ней бежал, бандит, и у него может быть пистолет», — поделился собеседник издания.

По его словам, испугавшись и войдя в положение клиентов, он нажал на газ, однако преследователь россиянки бросил в машину бутылку. При попытке остановиться пассажиры попросили таксиста не делать этого и пообещали компенсировать повреждения.

В Петербурге на видео попало, как таксист спас пожилую пассажирку от мошенников

На месте назначения автомобилист вышел осмотреть повреждения, а мужчины с девушкой в это время убежали во двор. Тогда таксист написал заявление в полицию, а также отправил фото машины в службу поддержки, откуда получил ответ, что всю информацию передали в команду качества и пообещали принять меры. Однако после этого переписка оказалась закрыта со стороны оператора.

Водитель пояснил, что машина находится в его собственности, поэтому ремонт, считает он, ему никто не оплатит.

«В сервисе сообщили приблизительную стоимость — около 30 тысяч рублей. Вот так поездка за 400 рублей превратилась в минус несколько десятков тысяч», — пожаловался россиянин.

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