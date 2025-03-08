Двое мужчин погибли, два ребенка пострадали при пожаре в селе Воздвиженка

Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморье, сообщили в прокуратуре региона.

Пожар площадью 200 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание вводного кабеля.

Ранее пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».