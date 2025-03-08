Россиянин напал на работницу храма ради денег

Мужчина напал на работницу церковной лавки при храме в городе Оса Пермского края. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации источника, нападавший, который похитил у женщины более 1,9 тысячи рублей, используя неназванный предмет, уже задержан. Его обвиняют в разбое.

«Возбуждено уголовное дело, задержан местный житель, которого подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, разбой», — говорится в заявлении СКР.

Сообщается, что следователи уже допросили задержанного, ему назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. По информации местных жителей, неизвестный использовал при атаке на храм электрошокер.