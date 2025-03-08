Стали известны подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из «Крокуса»

Мохаммад Шарифулла, подозреваемый в совершении ряда терактов в России и Иране, является гражданином Афганистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне в США заявили, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске.

«Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шарифулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана», — отметил источник.

Собеседник агентства заметил, что, по сведениям спецслужб Таджикистана, Шарифулла был выдан Пакистаном по запросу США.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Шарифуллу в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.

Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» ужесточили обвинение

Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт уточнила, что боевик признался в причастности к атакам в России и Иране на допросе, проведенном агентами ФБР.