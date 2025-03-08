В Иркутске девочка ударила ножом одноклассника

Девочка ударила одноклассника кухонным ножом в плечо в одной из школ Иркутска из личной неприязни. Факт происшествия ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации Telegram-канала РЕН-ТВ, 14-летняя школьница нанесла удар в левое плечо однокласснику из-за личной неприязни. Она принесла нож из дома, в рюкзаке. Сейчас подростка якобы отправили в психоневрологический диспансер. Возможная причина произошедшего - травля девочки со стороны пострадавшего сверстника.

"Факт произошедшего подтверждаем", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, однако от дальнейших комментариев отказались.

ТАСС обратился за комментарием в региональное следственное управление СК РФ.