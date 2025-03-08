Киллеров-расчленителей задержали в Иркутской области спустя 26 лет

Киллеров-расчленителей задержали в Иркутской области. Действия ОПГ удалось раскрыть после расследования убийства, которое произошло в 1998 году. Об этом в субботу, 8 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

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Тогда убийца-рецидивист Александр Смолин заплатил двум наемникам, чтобы они расправились с 47-летним Юрием Плясулиным. Киллеры подкараулили жертву и увезли ее к реке Ия. Сначала Плясулина жестко избили бейсбольной битой, а потом задушили веревкой.

При этом убийцы расчленили тело, после чего закопали туловище, а голову и руки сбросили в реку, чтобы усложнить опознание. Убитого нашли только весной. Следствию в 1998 году не удалось раскрыть дело, его закрыли, однако в этом году дело было открыто заново.

Смолина уже поместили в СИЗО, также туда доставили и исполнителей — 49-летнего Владимира Рейкало и 47-летнего Виталия Медведа. Сейчас правоохранительные органы выясняют причастность банды к другим заказным убийствам в 90-е, передает Telegram-канал.

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